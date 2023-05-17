محرز والسيتي يلتحقان بـ “النيراتزوري” في نهائي رابطة الأبطال

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بعد الفوز أمام ريال مدريد برباعية نظيفة بملعب “الإمارات”.

وسجّل رباعية مانشستر سيتي المتألق سيلفا بثنائية، وميليتاو في مرماه.إلى جانب ألفاريز.

كما عرفت المباراة دخول الدولي الجزائري رياض محرز في الدقيقة 78 من عمر الشوط، و قدّم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها. رغم أن الفرصة لم تكن كافية للبصم على إمكانياته التي يتمتع بها.

و ستكون الفرصة مواتية لمهاجم الخضر للفوز برابطة الأبطال لأول مرة في مشواره الرياضي خلال مواجهة الإنتر في النهائي.

كما ستكون الفرصة ليحسم الإنجاز التاريخي لثاني جزائري بعد نجم الثمانينات رابح ماجر.

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