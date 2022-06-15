محرز والسيتي يواجهان البايرن وديا بالولايات المتحدة الأمريكية

يخوض النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي مواجهة ودية قوية تحضيرا للموسم المُقبل.

حيث ذكرت صحيفة “سبورت بيلد” أن الفريق البافاري سيخوض جولة صيفية في الولايات المتحدة الأمريكية بين يومي 18 و24 جويلية المقبل.

كما تقرر أن يخوض بايرن ميونيخ مباراتين وديتين في الولايات المتحدة، يومي 20 و23 جويلية المقبل.

وسيلعب البايرن الودية الأولى ضد دي سي يونايتد الأمريكي، فيما سيخوض بعدها مباراة أخرى ضد مانشستر سيتي.