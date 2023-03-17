محرز والسيتي يواجهان بايرن ميونخ في قمة ربع نهائي رابطة الأبطال

وضعت قرعة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي الانجليزي، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

وسيستقبل محرز وناديه مانشستر سيتي، نادي بارين ميونخ، في لقاء الذهاب بملعب “الامارات”، على أن يلعب لقاء العودة بألمانيا.

كما سيواجه المتأهل من هذا الدور ما بين السيتي، والبايرين، المتأهل من المباراة الأخرى التي ستجمع ريال مدريد، بنادي تشيلسي.

يذكر أن السيتي، بلغ ربع نهائي رابطة الأبطال، بعد اطاحته لنادي لايبزج، فيما تأهل بايرن ميونيخ على حساب باريس سان جيرمان.