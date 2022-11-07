محرز والسيتي يواجهان لايبزيج في ثمن نهائي التشامبينزليغ

تعرف الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانسيتر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، على منافسهم المقبل في رابطة أبطال أوروبا.

وكانت قرعة الدور الثمن نهائي من رابطة أبطال أوروبا، رحيمة بمحرز، وناديه مانشستر سيتي، بوضعهم في مواجهة لايبزيج الألماني.

كما سيخوض الدولي الجزائري وناديه الإنجليزي، مباراة الذهاب من هذا الدور في ألمانيا، قبل استقبالهم لايبزيج في لقاء العودة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب بتاريخ 14، 15، 21 فيفري، على أن تكون مواجهات الإياب بتواريخ 7، 8، 14، و15 مارس 2023.