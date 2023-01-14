محرز والمان سيتي يسقطان في داربي مدينة مانشستر

سقط الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي، في داربي المدينة ضد مانشستر يونايتد بهدفين لهدف برسم الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك لاعب الخضر محرز، أساسيا طيلة 90 دقيقة من عمر المباراة وقدم مستوى متوسط على العموم، حيث نال علامة 6.4 كتقييم في المباراة.

وإفتتح لاعب المان سيتي جاك غريليتش، مجال التهديف في اللقاء بداية من الدقيقة 60، وليعدل برونو فرينانديز النتيجة للمان يو في الدقيقة 78.

وليضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في المباراة والتقدم للشياطين الحُمر في الدقيقة 82 من المباراة.