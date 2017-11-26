لم يعد يفصلنا عن المولد النبوي الشريف سوى أيام قليلة فقط، وباشرت العائلات الجزائرية التحضيرات للإحتفال به هذا الجمعة.

وكالعادة تفنن الجزائريون، في صنع المفرقعات “المحارق” لخطف الأنظار بالأخص الأطفال، على اعتبار أنها الصدر الأول للإحتفال.

حيث غزت هذه المرة “محارق” باسم اللاعبين والخضر السوق، وتواجدت مفرقعات محرز بألوان ليستر سيتي، وأخرى بألوان المنتخب الوطني.

ووقع الإختيار على لاعب “الثعالب” ليكون على غلاف المحارق، نظرا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها عند الجزائريين.

خاصة وانه أختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم ما قبل الماضي وأفضل لاعب في القارة السمراء السنة الماضية.

بينما تبقى قيمة المنتخب الوطني، لدى الجزائريين ثابتة رغم الإقصاء من مونديال روسيا، والنكسات المتكررة.