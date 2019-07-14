محرز وبلايلي.. نربحو نيجيريا وتزها قاع لالجيري

يطمح المنتخب الجزائري، لبلوغ الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، اليوم الأحد، من خلال الإطاحة بمنتخب نيجيريا، في الدور النصف نهائي.

وسيدخل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، هذه المباراة، بنفس العزيمة التي ميزتهم منذ انطلاق مشوارهم في هذه “الكان”، وعينهم على الدور النهائي.

وسيحظى رفقاء القائد رياض محرز، بدعم كبير في هذه المباراة، من طرف أنصار الخضر، الذين تنقلوا بأعداد كبيرة لدفع المنتخب الجزائري نحوى الأمام.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه اليوم الأحد، انطلاقا من الـ(20:00) ليلا، منتخب نيجيريا، بملعب “القاهرة الدولي”، لحساب نصف نهائي كان 2019.