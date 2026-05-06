محرز وبن دبكة يتألقان في مواجهة الأهلي والفتح

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، عروضه القوية هذا الموسم، وقاد ناديه الأهلي لتحقيق فوز مهم، اليوم الأربعاء، أمام الفتح بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

وعرفت المواجهة تألقاً جزائرياً من الجانبين. إذ شارك قائد “الخضر” أساسياً إلى غاية الدقيقة الـ84، مقدماً مردوداً مميزاً نال عليه تنقيط 8.8، بعد مساهمته الكبيرة في الانتصار.

وكان محرز وراء ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 27، ترجمها المهاجم إيفان توني بنجاح إلى هدف التقدم. كما صنع العديد من الفرص الخطيرة بفضل تحركاته ومهاراته الهجومية.

وفي الجهة المقابلة، تمكن الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، من إعادة الفتح إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 50، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم في 25 مباراة، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

وقدم بن دبكة بدوره مباراة قوية، لينال تنقيط 7.7 قبل خروجه في الدقيقة 86.

وعاد الأهلي لفرض سيطرته في الشوط الثاني، حين سجل إيفان توني هدف التقدم الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76. قبل أن يختتم الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 90+1، مانحاً فريقه فوزاً ثميناً.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، معززاً حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المتقدمة.

فيما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر، قبل ثلاث جولات من إسدال الستار على الموسم.