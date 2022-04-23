محرز وبن رحمة ضمن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية في “البريميرليغ”

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وشركة “EA Sports Fifa”، عن قائمة 40 لاعبا، مرشحا للتشكيلة المثالية لهذا الموسم في “البريميرليغ“.

وتواجد لاعبي المنتخب الوطني، رياض محرز نجم مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة لاعب وسط وست هام يونايتد بالقائمة.

وضمت القائمة المرشحة: 11 لاعبا من مانشستر سيتي، 9 لاعبين من ليفربول، 4 لاعبين من وست هام يونايتد.

بالإضافة ل 3 لاعبين لكل من توتنهام وأرسنال، ومانشستر يونايتد.

ولاعبان لكل من ساوثهامبتون، و ولفرهامبتون، لاعب واحد من كل من برينتفورد وليدز يونايتد وكريستال بالاس.