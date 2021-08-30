محرز وبن رحمة يتخليان عن صبغة الشعر تطبيقا لأوامر بلماضي

فرض الناخب الوطني جمال بلماضي منطقه على ثنائي المنتخب الجزائري رياض محرز وسعيد بن رحمة بخصوص تسريحة الشعر التي ظهر بها الثنائي الذي ينشط بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وتخلي كل من رياض محرز وسعيد بن رحمة، عن صبغة الشعر، وظهورهما بقصة عادية، غير تلك التي كانا بها منذ بداية الموسم الجاري ولفتا بها الأنظار كثيرا.

وجاءت خطوة نجمي مانشستر سيتي وويست هام يونايتد على التوالي، لالتزامهما بتعليمات الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي أصر منذ أول يوم له مع المُحاربين على الظهور بشكل مُحترم، مُتناسب مع العقلية الجزائرية، وهو ما يُفسر عدم مُغامرة اللاعبين بالتواجد في العاصمة بنفس القصة التي كانا بها مع فريقيهما.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb