محرز وبن سبعيني مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا العام

رشّح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثنائي المنتخب الوطني رامي بن سبعيني ورياض محرز، لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وسينافس ثنائي الخضر أرمادة من نجوم القارة السمراء في سباق هذه الجائزة، وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح، والحارس المغربي ياسين بونو.

للإشارة، سبق لنجم المنتخب الوطني أن توّج بهذه الجائزة عام عام 2016، واحتل المركز الثالث في عام 2019.

وجاءت قائمة ترشيحات الكاف على النحو التالي: