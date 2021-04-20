محرز وبن ناصر يتنفسان الصعداء !

أكد “فلورنتينو بيريز”، رئيس “ريال مدريد” ورابطة “السوبر ليغ” الجديدة، أنه لن يتم منع اللاعبين من تثميل منتخباتهم في مختلف المحافل.

وقال “بيريز” في تصريحاته: “لا أحد يمكنه منع اللاعبين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في مختلف محافل الفيفا”.

وأضاف: “لا تقلقوا .. خططنا لكل شيء”.

وطالب “بيريز” من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يترك لغة التهديد لأن القوانين واضحة.

يذكر أن رئيس الاتحاد الأوروبي قد أكد أن اللاعبين الذين سيشاركون في “السوبر ليغ” سيتم منعهم من تمثيل منتخباتهم في مختلف البطولات القارية.