محرز وبن ناصر يلتحقان بزملائهما بالمركز التقني بسيدي موسى

إلتحق الثنائي رياض محرز وإسماعيل بن ناصر بتربص المنتخب الوطني الذي إنطلق اليوم الإثنين بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحضيرا لمواجهتي جيبوتي وبروكينافاسو شهر سبتمبر المقبل.

وغير لاعب مانشستر سيتي تسريحة شعره قبل دخول تربص المنتخب الوطني، تنفيذا لتعليمات المدرب جمال بلماضي الذي يفرض إنضباطا شديدا داخل مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

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