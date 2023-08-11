محرز وبودبوز أساسيان في افتتاح مباريات الأهلي السعودي

يتواجد الدوليان الجزائريان رياض محرز و رياض بودبوز ضمن القائمة الأساسية لفريق الأهلي السعودي في أول مباراة في البطولة السعودية.

وسيواجه رياض محرز و رياض بودبوز، فريق الحزم ضمن فعاليات دوري روشن 2023/2024 .

كما ستقام المباراة بملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، بداية من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

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