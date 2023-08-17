محرز وبودبوز أساسيان في مواجهة الأهلي أمام الخليج

تواجد الدوليان الجزائريان رياض محرز و رياض بودبوز في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي السعودي المقبل على مباراة جديدة اليوم الخميس.

و سيواجه كل من رياض بودبوز ورياض محرز الخصم نادي الخليج، بملعب “الأمير محمد بن فهد” بمدينة الدمام.

وكان مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله قد أعلن عن التشكيلة التي سيعتمد عليها لتحقيق ثاني فوز في دوري روشن السعودي، بعد الفوز بلقاء الافتتاح.

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