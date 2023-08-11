محرز وبودبوز في مواجهة الحزم في إفتتاح دوري روشن السعودي

تنطلق أمسية اليوم الجمعة، فعاليات دوري روشن السعودي موسم 2023.2024، والتي سيكون فيها الدوليان الجزائريان بمواجهة نادي الحزم رفقة فريقيهما الأهلي.

وستقام المواجهة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت الجزائري، ومن المنتظر أن يقحم مدرب الأهلي يايسله الثنائي الجزائري محرز وبودبوز أساسيان في المواجهة.

وجاءت باقي مواجهات إفتتاح دوري روشن السعودي على النحو التالي: