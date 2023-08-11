محرز وبودبوز يقودان الأهلي للفوز بأول مباراة في الموسم

قاد الدوليان الجزائريان رياض محرز و رياض بودبوز فريقهما الأهلي السعودي للفوز أمام نادي الحزم بثلاثية مقابل واحد.

وقدم الدولي رياض محرز مباراة في القمة، حيث شارك في الفوز المبهر بطريقته الخاصة، حينما قدم أسيست، لزميله فيرمينيو. في لقطة الهدف الثاني.

في حين شارك رياض بودبوز أساسيا، هو الأخر وقدم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها.

كما قرّر مدرب الأهلي ياسليه، استبدال الثنائي الجزائري في الدقيقة 65 من عمر المباراة، في نفس التوقيت، بعدما قرّر اللعب بطريقة دفاعية للحفاظ على النتيجة.

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