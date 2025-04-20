محرز وبوزوق في تشكيلة الأسبوع السعودية

تواجد الثنائي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي، ويسري بوزوق، لاعب الرائد، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاضة بدوري “روشن” السعودي.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 28 من دوري “روشن” والتي عرفت تواجد محرز وبوزوق.

ونجح الثنائي الجزائري في الحصول على العلامة الكاملة بـ 10/10، رفقة السعودي، سالم الدوسري، نجم نادي الهلال.

وجاء اختيار قائد “الخضر” رياض محرز، على رأس تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن”. بعد تألقه رفقة الأهلي في الفوز الكبير على الفيحاء بخماسية كاملة، بـ 3 “أسيست” وهدف وضربة جزاء جاء منها هدف.

بينما خطف بوزوق، الأنظار في انتصار الرائد، برباعية كاملة، أمام العروبة، حينما قدّم بدوره 3 “أسيست” واحد منها للدولي الجزائري، أمير سعيود، إلى جانب تسجيله هدفا.