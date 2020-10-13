محرز وبونجاح يُمضيان وقت الفراغ بطريقة مميزة

صنع الدولي الجزائري رياض محرز الحدث رفقة زميله بغداد بونجاح، خلال تربص الخضر بهولندا، بطريقة قضائهما لوقت الفراغ.

وظهر مُهاجما الخضر وهما يلعبان تنس الطاولة، تحت أنظار رامي بن سبعيني الذي قام بوضع فيديو للثنائي في موقع “إنستغرام”.

ويعيش مُحاربو الصحراء، أجواء عائلية تبعث على التفاؤل وتؤكد بأن العلاقة المميزة بينهم تبقى من أهم أسباب نجاهم مع بلماضي.

وسيكون أبطال إفريقيا، سهرة اليوم الثلاثاء، على موعد مُلاقاة نظيرهم المكسيكي في إطار تحضيرات كلا المنتخبين لقادم المُنافسات.

ويستهدف الأفناك الحصول على فوز جديد، أو تعادل على الأقل للمُحافظة على سلسلة مُبارياتهم دون هزيمة والتي وصلت لـ19 لحد الساعة.