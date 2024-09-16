محرز وجهاً لوجه أمام قندوز في رابطة أبطال آسيا للنخبة

سيكون الدوليان الجزائريان، الجناح الأيمن،رياض محرز و الحارس، ألكسيس قندوز، في مواجهة خاصة.

بمناسبة مباراة بيرسيبوليس الإيراني و الأهلي السعودي، اليوم الاثنين، في إطار الجولة الأولى لمنافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وستنطلق هذه المواجهة، بداية من الساعة السابعة، بالتوقيت المحلي، بملعب الملك عبد الله الفيصل.

وسيبدأ كلا اللاعبان الجزائريان، رياض محرز من جانب الأهلي، والحارس، أليكسيس قندوز، هذه المواجهة أسياسيين.