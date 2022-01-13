محرز وحارس سيراليون في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من الكان

نال النجم الدولي الجزائري رياض محرز الثناء من قبل موقع “سوفا سكور” بعد تألقه في مواجهة سيراليون.

نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الموقع المُختص في الأرقام والاحصائيات وضع محرز في الخط الأمامي للتشكيلة المثالية رفقة فينسنت أبوبكر وسفيان بوفال.

ومنح ذات الموقع علامة 8.3 للساحر الجزائري في حين تحصل حارس سيراليون كامارا على أفضل علامة ب8.8.