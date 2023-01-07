محرز وديلور ضمن قائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى

تواجد الدوليان الجزائريان، أندي ديلور ورياض محرز، ضمن قائمة أفضل مسجلي ضربات الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى.

ونشر اليوم السبت الموقع المتخصص في الإحصائيات “ترانسفر ماركت”، قائمة لأفضل مسجلي ركلات الجزاء بالدوريات الخمسة الأوروبية والمنتخبات لعام 2022.

والتي جاء فيها لاعبا المنتخب الوطني رياض محرز في المركز 10، 7 ركلات مسجلة من أصل 11، وأندي ديلور بـ6 ركلات مسجلة من أصل 6 ركلات مسددة.

كما تجاوزا لاعبا الخضر عدة نجوم عالميين في هذه الإحصائية، أبرزهم ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، وساديو ماني.

كما تصدر هذه القائمة نجم السيليساو والبياسجي نيمار داسيلفا، بـ11 ركلة مسجلة من أصل 12 مسددة، يليه هاري كين بـ10 أهداف من أصل 13 ركلة.