محرز وذكريات “مروحية” مالك ليستر سيتي “القاتلة”

إستحضر الدولي الجزائري، رياض محرز، ووسائل الإعلام العالمية، ذكرياته على متن المروحية التي كانت سببا في موت مالك نادي “ليستر سيتي”.

وسبق لنجم “مانشستر سيتي” وأن ركب “الهليكوبتر” في مرات عديدة عندما كان يُمثل ألون “الفوكسيس” إلى غاية نهاية الموسم المُنصرم.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن اليساري، تواجد على “المروحية القاتلة” عندما توجه لـ”لندن” لنيل لقب أفضل لاعب في “البريميرليغ” سنة 2016.

وأكد إبن “سارسال” في تصريحات سابقة، بأنه لطالما سافر بالمروحية، نظرا للمكانة الخاصة التي كان يحظى بها لدى “فيشاي سريفادانابرابها”.