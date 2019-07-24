محرز وراء إقناع بن ناصر باللعب للجزائر عوضا عن المغرب !

كشف عم اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن الدور الذي لعبه نجم الخضر رياض محرز لإقناع بن ناصر لإختيار قميص المنتخب الوطني.

وأجرى عم اللاعب الجزائري حوارا مطولا مع قناة “اليوم 24” المغربية، أين عبر عن حسرة المغاربة لتضييع الموهبة الكروية قائلا:

“محرز الذي كان يلعب في ليستر سيتي في ذلك الوقت، هو الذي توسط بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وبن ناصر من أجل اللعب للمنتخب الجزائري”.

وأضاف: “هناك من يقول أن بن ناصر إختار اللعب للجزائر على المنتخب المغربي، لكنني أؤكد لكم أنه ليس إختيار لأنه لم يكن امامه إلا عرض المنتخب الجزائري”.

“لو بن ناصر رفض العرض المغربي، كان سيكون لوالد بن ناصر تصرف آخر لكن لم يكن هناك أي عرض من طرف المغرب، بإستثناء عرض ناصر لارغيت باللعب في المنتخب الثاني وهو تقليل من شأن بن ناصر”.