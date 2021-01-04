محرز وراموس في نفس الفريق الموسم المقبل !

يقتري اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من مزاملة الإسباني سيرجيو راموس في نفس الفريق الموسم المقبل بداية من الموسم المقبل.

وأكدت شبكة ESPN أن نادي مانشستر سيتي تقدم بعرض لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، من أجل التعاقد معه الموسم المقبل.

وينتهي عقد سيرجيو راموس 34 عاما نهاية هذا الموسم مع ريال مدريد الإسباني، وهو ما يقربه من الرحال في صفقة مجانية.

وذكرت تقارير إسبانية أن راتب راموس هو الذي تسبب في تأخير التوقيع على عقد جديد، بينما يرغب ريال مدريد في إيجاد طريقة لتخفيض المبلغ بسبب الأزمة المالية الحالية التي يعيشها النادي جراء وباء فيروس كورونا.