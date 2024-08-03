محرز ورونالدو ونيمار ..بودبوز يختار الأفضل في السعودية
بقلم عزيز طالبي
اختار الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، أفضل لاعب له في الدوري السعودي خلال استفتاء قامت به إدارة فريقه أحد السعودي على الحساب الرسمي.
و قام رياض بودبوز، باختيار نيمار أفضل لاعب، في البطولة، في حين اختار رياض محرز ثاني أفضل لاعب متفوقا على عدة نجوم أبرزهم كريم بن زيمة و بروزوفيتش.
كما سبق، لرياض بودبوز، أن لعب برفقة رياض محرز في نادي الأهلي السعودي قبل انتقاله إلى نادي أحد، كما سبق له حمل قميص المنتخب الوطني سابقا برفقته.
بين محرز ورنالدو ونيمار .. رياض بودبوز يختار الأفضل في روشن 😎 #نادي_أحد#أحد_في_القاهرة pic.twitter.com/JGabp0YMXP
— نادي أحد السعودي (@OHOD1936) August 3, 2024
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