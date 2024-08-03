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الرياضة

محرز ورونالدو ونيمار ..بودبوز يختار الأفضل في السعودية

بقلم عزيز طالبي
محرز ورونالدو ونيمار ..بودبوز يختار الأفضل في السعودية
بودبوز
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اختار الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، أفضل لاعب له في الدوري السعودي خلال استفتاء قامت به إدارة فريقه أحد السعودي على الحساب الرسمي.

و قام رياض بودبوز، باختيار نيمار أفضل لاعب، في البطولة، في حين اختار رياض محرز ثاني أفضل لاعب متفوقا على عدة نجوم أبرزهم كريم بن زيمة و بروزوفيتش.

كما سبق، لرياض بودبوز، أن لعب برفقة رياض محرز في نادي الأهلي السعودي قبل انتقاله إلى نادي أحد، كما سبق له حمل قميص المنتخب الوطني سابقا برفقته.

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