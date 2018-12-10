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“محرز” و”سترلينغ” يُجبران “غوارديولا” على دخول الميركاتو !

الرياضة
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“محرز” و”سترلينغ” يُجبران “غوارديولا” على دخول الميركاتو !
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، أنّ إدارة “مانشستر سيتي” تفكر جديا في دخول الميركاتو الشتوي من أجل ضم لاعبين إثنين.

فحسب ذات المصادر، فإن كل من الجزائري “رياض محرز” و الإنجليزي “رحيم سترلينغ” جعلا “بيب غوارديولا” يفكر في ضم مهاجم حقيقي.

فلم ينجح اللاعبان في شغل منصب قلب هجوم وهمي، وهو ما أثّر على مردودهما ضد “تشيلسي” في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في نفس السياق، يريد “غوارديولا” أن يترك الحرية لكل من “محرز” و”سترلينغ” من أجل اللعب على الأجنحة رفقة “ليروي ساني” فمكانهما المعتاد هو سرّ تألقهما هذا الموسم.


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