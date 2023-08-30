محرز وسعيود ضمن التشكيلة المثالية في الدوري السعودي

تواجد الدوليان الجزائري رياض محرز وأمير سعيود ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي التي أعلن عنها اليوم الأربعاء.

وتألق الثنائي الجزائري بشكل لافت للإنتباه في الجولة الماضية، حيث سجّل رياض محرز هدفا شخصيا وقاد فريقه للفوز أمام نادي الطائي السعودي.

في حين صنع “الأمير” سعيود الحدث في البطولة السعودية بعدما صال وجال في المباراة الماضية التي لعبها فريقه الرائد.

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