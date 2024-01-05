محرز وسعيود يحققان أرقاما قياسية في دوري روشن

تمكن الدوليان الجزائريان رياض محرز و أمير سعيود، الناشطان في صفوف ناديا الأهلي والطائي، من تحقيق أرقام قياسية في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فحسب مؤشر الإحصائيات المتخصص في الأرقام القياسية “صوفا سكور”، فيعد لاعب الخضر ونادي الأهلي، رياض محرز، أكثر لاعب تقديما للتمريرات المفتاحية في دوري روشن هذا الموسم.

كما يعتبر لاعب الطائي أمير سعيود، أكثر لاعب قياما بالمراوغات الناجحة في دوري روشن هذا الموسم برصيد 62 مراوغة ناجحة.