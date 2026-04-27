محرز وعوار ضمن تشكيلة الموسم لدوري أبطال آسيا

حظي الثنائي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، وحسام عوار، لاعب الاتحاد، بالاعتراف، نظير تألقهما هذا الموسم في منافسة دوري أبطال آسيا.

ونشر موقع “سوفا سكور”، تشكيلته المثالية للموسم، الخاصة بدوري أبطال آسيا، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ومنح ذات الموقع، علامة (7.52)، للدولي الجزائري، نظير ما قدمه هذا الموسم في دوري أبطال آسيا.

كما تواجد الدولي الجزائري الآخر، حسام عوار، لاعب نادي الاتحاد، بدوره ضمن هذه التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا، محصلا أفضل علامة عن مردوده في هذه المنافسة بـ(7.60).

يذكر أن رياض محرز، كانت له مساهمة كبيرة، في تتويج ناديه الأهلي السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، للموسم الثاني على التوالي.