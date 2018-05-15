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محرز وفاردي.. الثنائي الأكثر فعالية في البريمرليغ

الرياضة
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محرز وفاردي.. الثنائي الأكثر فعالية في البريمرليغ
بقلم يونس رزيق

يعتبر الثنائي رياض محرز، وجيمي فاردي الأكثر خطورة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من حيث عدد الأهداف التي سنعها اللاعب الجزائري لزميله فاردي.

وتمكن فاردي من تسجيل 7 أهداف من أصل 20 هدف هذا الموسم بفضل الهدايا المقدمة من زميله رياض محرز ما يمثل 35% من الحصيلة التهديفية للمهاجم الإنجليزي.

ولم يقتصر تألق الثنائيات على جيمي فاردي ورياض محرز فقط في الدوري الإنجليزي، حيث سجلنا تألق كل من “سيزار آزبيليكويتا” وزميله ألفارو موراتي من تشيلسي، بالإضافة إلى ثنائية محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول

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