محرز: “ولدت وترعرعت في فرنسا..وأنا ألعب من أجل الجزائر”

ندّد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بتصريحات البرلماني الفرنسي جوليان أودو الذي يسعى إلى نشر الكراهية بين الجماهير الجزائرية والفرنسية.

وكان البرلماني الفرنسي عن اليمين المتطرف قد تمنى هزيمة المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي أمام منتخب نيجيريا.

وأجرى نجم المنتخب الجزائري حوارا مطولا مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية على هامش الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس بلدية سارسال الفرنسية قائلا:

” كان من الضروري نشر الرسالة على التويتر والرد على البرلماني الفرنسي لكن بعقلانية، لأنه من غير المجدي رمي الزيت على النار لنشر الكراهية، يجب أن نرتقي فوق الجميع، لا يوجد جانب جزائري وآخر فرنسي ..كلنا مع بعض لهذا السبب قمت بنشر العلم الجزائري والفرنسي في التغريدة..أنا ألعب من أجل الجزائر، وولدت وترعرعت في فرنسا”.