محرز وماجر وبلومي ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب

اختارت شبكة دازن العالمية التشكيلة المثالية في تاريخ كرة القدم العربية، والتي ضمت ثلاثة أسماء جزائرية بارزة تركت بصمة كبيرة في تاريخ المستديرة، وهم رياض محرز ورابح ماجر ولخضر بلومي.

وشهدت القائمة التي نشرتها كذلك صحيفة “سبورت”السعودية، حضور الدولي الجزائري رياض محرز في خط الهجوم، تقديرا لمسيرته المميزة سواء مع الأندية الأوروبية أو مع المنتخب الوطني. وحقق محرز نجاحات كبيرة في أوروبا، خاصة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث توج بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواصل تألقه حاليا مع نادي الأهلي السعودي.

كما ضمت التشكيلة الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في خط الوسط، وهو أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الجزائرية والعربية، بعدما صنع مجده مع نادي بورتو البرتغالي وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 1987، إلى جانب إنجازه التاريخي مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 1990.

بدوره، تواجد النجم الجزائري لخضر بلومي ضمن خط الوسط أيضا، باعتباره أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ الكرة العربية، حيث تألق بشكل لافت مع المنتخب الجزائري في ثمانينيات القرن الماضي، وكان من أبرز نجوم مونديال 1982.

ويؤكد حضور الثلاثي الجزائري في هذه التشكيلة التاريخية المكانة الكبيرة التي تحظى بها الكرة الجزائرية في تاريخ كرة القدم العربية، بفضل النجوم الذين تألقوا في مختلف الفترات وتركوا بصمة خالدة في الملاعب.