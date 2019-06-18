محرز وماندي في قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في الكان !

تواجد الثنائي الجزائري رياض محرز وعيسى ماندي في قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة.

وتصدر اللاعب المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في الكان بـ150 مليون أورو، يليه مهاجم المنتخب السنغالي ساديو ماني بـ 120 مليون، وخاليدو كوليبالي مدافع أتليتيكو مدريد الإسباني بـ 75 ميلون أورو، يليه لاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي بـ 65 مليون أورو.

وحلب الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الخامس بـ 60 مليون أورو فيما حل عيسى ماندي في المركز العاشر بـ16 مليون أورو.