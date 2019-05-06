محرز ونجوم الخضر يهنؤون المسلمين بحلول رمضان

هنأ نجوم المنتخب الوطني الجزائري، كل على طريقته، الشعوب الإسلامية، بصفة عامة، والشعب الجزائري بصفة خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكان رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، من السباقين للتهنئة، بنشره صورة على حسابه الخاص على “تويتر”، وعلّق “فاليمنحكم الله الصحة الجيدة، رمضان كريم”.

ومن جهته نشر نجم غلطة سراي التركي، سفيان فيغولي، صورة لمسجد بتركيا، متمنيا رمضان مبارك، واكتفى لاعب نيس، مهدي تاهرات، بعبارة “رمضان كريم لكل المسلمين”.

وعبر صانع ملحمة أم درمان، عنتر يحيى، هو الآخر عن تمنياته برمضان مبارك لمسلمي العالم. كتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

“أتمنى شهر رمضان مبارك للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة لأبناء بلدي، في هذه الفترة الحساسة، ليكن هذا الشهر المبارك مصدر سلام لنا جميعًا.