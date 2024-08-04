محرز ونجوم الخضر يهنؤون كيليا نمور بالإنجاز التاريخي  

أبدى لاعبو المنتخب الوطني افتخارهم بالبطلة الجزائرية كيليا نمور عقب الانجاز الكبير الذي حققته بإهداء الجزائر أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد.

و نشر اللاعب رياض محرز، ستوري له، وضع فيها صورة البطلة الجزائرية كيليا نمور برفقة الميدالية الذهبية إلى جانب المهاجم اسلام سليماني، الذي نشر هو الأخر صورة كيليا نمور، وقال فيها “برافو.. بطلتنا “.

كما نشر يوسف بلايلي المنتقل حديثا إلى الترجي التونسي، صورة للبطلة كيليا نمور، مبديا فخره هو الأخر بإبنه بلده الجزائر، إلى جانب كل من فوزي غلام وبغداد بونجاح و أدم زرقان.

وكان متوسط ميدان الخضر ونجم ميلان اسماعيل بن ناصر أول اللاعبين الذي قاموا بتهنئة ابن الجزائر بالانجاز العالمي.