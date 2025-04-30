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الرياضة

محرز والأهلي في مواجهة كاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز والأهلي في مواجهة كاواساكي فرونتال في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
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تعرف الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة ناديه الأهلي السعودي على منافسهم في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيواجه قائد الخُضر رفقة الأهلي،نادي كاواساكي فرونتال الياباني، الفائز أمام نادي النصر السعوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي و كاواساكي فرونتال الياباني، يوم السبت 3 ماي، بداية من الساعة الـ17.30، بملعب “الملك عبد الله” في مدينة جدة، في أول نهائي للمنافسة الآسياوية بنظامها الجديد.

رابط دائم : https://nhar.tv/9Q6iE
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