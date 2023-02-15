محرز و بن ناصر على رأس قائمة استفتاء الفيفا لأفضل محترف عربي في أوروبا

تواجد الدوليان الجزائريان، رياض محرز و إسماعيل بن ناصر، في استفتاء أطلقته الصفحة الرسمية للفيفا كأس العالم، لأفضل لاعب عربي محترف في أوروبا.

وتواجد نجما المنتخب الوطني محرز وبن ناصر، على رأس القائمة التي نشرتها الصفحة الرسمية لكأس العالم، لأفضل محترف عربي بأوروبا.

رفقة كل من لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، ولاعبا المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، والحارس ياسين بونو، ولاعب المنتخب التونسي إلياس السخيري.