محرز و بونجاح يكتبان اسميهما بأحرف من ذهب مع الخُضر

تألق ثنائي المنتخب الوطني، رياض محرز وبغداد بونجاح، في مواجهة أمس الإثنين، ضد النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023.

وعرفت المواجهة تسجيل المهاجم بونجاح هدف اللقاء الوحيد، ورفع رصيده لـ25 هدفاً و 11 تمريرة حاسمة، مع المنتخب الوطني من أصل 60 مباراة.

كما عادل بونجاح رقم لاعب المنتخب الوطني الأسبق، جمال مناد في المركز السادس في قائمة هدافي المنتخب تاريخيا.

ومن جهته وبتقديمه التمريرة الحاسمة في اللقاء، فقد رفع محرز رصيد مساهماته الحاسمة مع الخضر لـ30 أسيست، وسجل 29 هدفا في 80 مواجهة بقميص المنتخب الوطني.

كما يعتبر رياض محرز ثالث هداف في تاريخ المنتخب الوطني بعد كل من تسفاوت صاحب 36 هدفا وسليماني بـ41 هدفا.