محرز و عوار يفترقان على نتيجة التعادل في “داربي جدة”

شاركا الدوليان الجزائريان، رياض محرز و حسام عوار، اليوم السبت، في “داربي جدة” الذي جمع بين الأهلي و الإتحاد، برسم الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وإفترقا على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في هذا اللقاء. وساهم نجم الخضر، محرز، في منح التقدم لصالح فريقه، في المواجهة التي إحتضنها، ملعب “الملك عبد الله” بالعاصمة جدة، بعد أن نفذ ركنية بإحكام في الدقيقة الـ51 من الشوط الثاني، سجل منها زميله إيبانيز، هدف التقدم لصالح الأهلي.

ونال رياض محرز، تنقيط 8.0 كأحسن علامة في اللقاء. فيما خاض الدولي الجزائري الآخر، حسام عوار، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، وقدم أداءً متوسطا، بنيله تنقيط 6.2 في المواجهة.

وبهذا التعادل، لايزال حسام عوار رفقة فريقه الإتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 62 نقطة، فيما يتواجد، رياض محرز، رفقة فريقه الأهلي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.