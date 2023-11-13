محرز يؤكد استحقاقه التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية 2023

اعتبر الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه الأحق للتويج بالكرة الإفريقية 2023، بالنظر لما قدمه الموسم الماضي مع ناديه الأسبق مانشستر سيتي.

وصرح محرز في هذا الخصوص، لصحيفة “ليكيب”: “في الكرة الذهبية الإفريقية، عادة ما يكون فيها صلاح، وماني، لكن فيما تعلق بالعام الماضي الأمر صعب بالنسبة لهم”.

كما أوضح: “فزت الموسم الماضي بالثلاثية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، كما سجلت 20 هدف مع المنتخب، وقدمت 15 تمريرة حاسمة”.

وتابع رياض محرز: “هناك حديث أيضا عن حارس المرمى بونو، كونه فاز بالدوري الأوروبي، لكن ذلك لا يضاهي الثلاثية التاريخية مع السيتي، وسنرى..”.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حدد في وقت سابق، تاريخ 11 ديسمبر، لاجراء حفل الكرة الذهبية الإفريقية 2023.