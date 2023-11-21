محرز يؤكد استعداده للإقامة بشكل نهائي في جدة السعودية

كشف رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي سعد اللذيذ عن حديثه مع الدولي الجزائري رياض محرز عن مستقبله في السعودية.

وقال سعد اللذيذ في تصريح لبرنامج “كورة” حسب شبكة الأهلي، عن مقابلته مع نجم المنتخب الوطني “قابلت رياض محرز و أخبرني أنه يتخيل نفسه يعيش في مدينة جدة إلى الأبد”.

كما أضاف اللذيذ “رياض محرز أحد اللاعبين الذي تلقى مساعدة من قبل أهله للقدوم إلى السعودية”.

وكان محرز، قد شرع في بعث مشاريع جديدة تخصه في السعودية، حيث يعتبر الأول ضمن أساطير الكرة ، الذي بدأ في هذه الخطوة عكس كريستيانو رونالدو ونيمار.

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