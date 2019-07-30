محرز يؤكد المخاوف ويعترف بما يُعانيه!

تأكدت المخاوف بشأن الدولي الجزائري “رياض محرز”، وهذا أياما قليلة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد مع ناديه “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

وأوضح صاحب القدم اليُسرى السحرية بأنه يُعاني حالة من التعب الشديد، وهذا منذ نهاية كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.

وصرّح قائد “الخضر” لجريدة “لوموند” الفرنسية قائلا :”أنا أعاني من إرهاق شديد”.

ليُواصل ضاحكا :”على كل حال لا أزال شابا وأنا مُطالب بالتأقلم”.

وجاءت هذه الخرجة لتُعطي الحق للطاقم الفني لـ”السكاي بلوز”، والذي طالب الجناح الطائر بعدم العودة للفريق الى غاية إسترجاعه لأنفاسه.