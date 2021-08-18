محرز يؤكد جاهزية الخضر للدفاع عن لقبهم القاري

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزيته التامة، لقيادة الخضر للدفاع عن لقبهم القاري.

ونشر رياض محرز، اليوم الأربعاء، منشور عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، كتب فيه عبارة “جاهز”.

وأرفق قائد الخضر، هذه العبارة، بصورة له حاملا كأس أمم أفريقيا، التي توج بها رفقة زملائه، في الطبعة الماضية.

وجاءت هذه الخرجة من رياض محرز، بعد تعرف المنتخب الوطني، على منافسيهم في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون.