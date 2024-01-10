محرز يؤكد جاهزية لاعبي الخضر لتقديم نتائج طيبة

أكد الدولي الجزائري رياض محرز جاهزيته لقيادة رفقائه لتقديم نتائج طيبة في كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

وأشار رياض محرز، اليوم الأربعاء، إلى الإتحاد الكبير الذي يجمع بين اللاعبين عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” حيث نشر صورة لجميعهم عند الوصول إلى كوت ديفوار.

ويسعى محرز جاهدا لقيادة لاعبيه لصنع أفراح الجزائريين وإعادة سيناريو 2019 عندما قاد رفقائه للفوز بالتاج الإفريقي.

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