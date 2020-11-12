محرز يؤكد جاهزيته رفقة الخضر لمواجهة زيمبابوي

أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز جاهزيته رفقة بقية زملائه، للمباراة التي ستجمعهم اليوم الخميس، بمنتخب زيمبابوي.

ونشر رياض محرز، صورة له عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، رفقة كل من بن العمري، فيغولي، بونجاح، براهيمي، معلقا عليها بعبارة “جاهزون”.

ويأتي هذا قبل ساعات قليلة، تفصل أشبال جمال بلماضي، عن مواجهة منتخب زيمبابوي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الزيمبابوي، سهرة اليوم الخميس (20:00)، بملعب “5 جويلية”، ضمن مباراة الذهاب من تصفيات كأس أمم إفريقيا.