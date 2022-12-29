محرز يؤكد على أهمية الفوز المحقق ضد ليدز

فاز الدولي الجزائري رياض محرز، أمس الأربعاء، ضد منافسه ليدز برسم الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا وبصم لاعب الخضر على مشاركة في هدف فريقه الأول، بعد أن سدد الكرة صدها حارس ليدز وليسجل بعدها زميله رودريغو الهدف الأول في الدقيقة 46.

وليضيف المهاجم إيرلينغ هالاند ثنائية في الدقائق 51 و 64 من عمر المباراة التي فاز فيها السيتي بثلاثية مقابل هدف.

وغرد نجم السيتي رياض محرز، بعد المباراة:”3 نقاط مهمة أخرى في مكان صعب الليلة، شكرا على الدعم كما هو الحال دائما”.