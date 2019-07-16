محرز يؤكد: “نريد التتويج باللقب في القاهرة”

أكد قائد المنتخب الوطني “رياض محرز”، أنه لا بديل عن الفوز في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل أمام “السنغال”.

وطالب “محرز” من زملائه وضع الأرجل في الأرض، فالمنتخب لم يفز بأي شيء لحد الآن وعليهم التحضير جيدا للمباراة النهائية.

وقال “محرز” في تصريح لـ “اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا”: “لا أعرف ماذا ينتظرنا في المستقبل، لكن بعد وصولنا للمباراة النهائية نريد التتويج بطبيعة الحال”.

وأضاف: “الجميع يسعى للتتويج بلقب البطولة وإسعاد الشعب الجزائري”.

كما شكر “رياض” القائمين على تنظيم هذه الدورة، مؤكدا أنّ الأجواء كانت رائعة والملاعب كانت على أعلى مستوى.