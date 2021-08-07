محرز يباشر موسمه الجديد بخسارة كأس الذرع الخيرية أمام ليستر سيتي

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز إنطلاقة متعثرة مع فريقه مانشستر سيتي الذي خسر سهرة اليوم السبت نهائي كاس الذرع الخيرية أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة 1-0.

وسجل النيجيري كيليشي إيهيناتشو هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع الهولندي لمانشستر سيتي ناثان آكي.

وتعتبر المباراة بداية للموسم الجديد في إنجلترا، وجمعت بين مانشستر سيتي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وليستر الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.