محرز يبحث عن أول ألقابه هذا الموسم مع “مانشستر سيتي”

سيكون ملعب “ويمبلي” مساء اليوم مسرحا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي سيجمع بين “مانشستر سيتي” و”أستون فيلا”.

رفقاء “محرز” وبعد الفوز الكبير في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام “ريال مدريد” يريدون الحفاظ على تاجهم.

كما أن “رياض” منتظر مشاركته كأساسي في هذه المباراة، خاصة أنه لعب دورا محوريا في هذه البطولة وهو الذي يعتبر مفتاح تألق السيتي في الآونة الأخيرة.

في نفس السياق، يريد نادي “أستون فيلا” مباغتة تشكيلة “غوارديولا”، وتحقيق لقب تاريخي، فالمباريات النهائية دائما ما تكون مثيرة.

مباراة اليوم:

مانشستر سيتي – أستون فيلا (17:30)